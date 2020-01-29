Подсчет населения продолжится - Дубилет

В феврале-марте в Украине продолжат проводить оценку численности населения. Об этом в эфире ТСН сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, пишет РБК-Украина в среду, 29 января. "Мы поставили себе задачу в течение февраля-марта сделать оценку на уровне районов. Вот если мы это сможем сделать, я думаю, что тогда мы сможем намного лучше планировать", - отметил Дубилет.



Министр также напомним, что традиционная перепись в ХХІ веке не работает, поскольку во время пробной переписи, которая в декабре проводилась в районах Киева и Киевской области, около 25% людей не открывали дверь сотрудникам Госстата.



"Опять же, если говорить бюрократическим языком - это не перепись. Но если мы говорим, что перед нами была цель быстро и качественно оценить, сколько людей живет в Украине, то этот метод вполне приемлем", - добавил он.

