Apple рекордно заработала перед вспышкой коронавируса

Apple смогла рекордно заработать перед вспышкой смертельного коронавируса в Китае. Об этом свидетельствует квартальная отчетность, опубликованная на сайте компании.



Выручка Apple за первый квартал 2020 финансового года (длится с октября по декабрь 2019-го) составила 91,8 миллиарда долларов, что на 9 процентов больше показателя за аналогичный период 2019 финансового года и является рекордом для компании. Чистая прибыль в свою очередь равняется 22,2 миллиарда долларов.



Добиться рекордных показателей Apple удалась в первую очередь за счет продаж за пределами США — на них пришелся 61 процент всех вырученных средств. Самыми продаваемыми устройствами стали смартфоны iPhone 11 и iPhone 11 Pro.



Показатель за прошлый квартал — четвертый квартал 2019 финансового года — также становился рекордным. Тогда он равнялся 64 миллиардам долларов.



28 января стало известно, что производство iPhone находится под угрозой, поскольку основные мощности расположены в Китае, в 500 километрах от города Ухань, ставшего очагом нового коронавируса. По состоянию на утро 29 января им заразились не менее шести человек, погибли 132 человека, 110 полностью выздоровели. Руководство Apple готовится ввести карантин на фабриках и запретить сотрудникам выходить на работу.

