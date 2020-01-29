В какой санаторий Трускавца поехать в 2020 году?

Отправляясь на отдых и оздоровление, важно правильно выбрать санаторий. Трускавец – живописный курортный городок с богатой историей, красивой природой и минеральной водой, способной творить самые настоящие чудеса. А еще – здесь много хороших санаториев, где можно не только улучшить самочувствие и уменьшить проявления хронических заболеваний, но и увлекательно провести время.

Лучшие санатории здравницы: рекомендации по выбору

Как выбрать лучшие санатории? Советуем обращать внимание на несколько важных факторов:

Соответствие здравницы профилю заболевания. Санаторий может быть очень хорошим. Но если в нем специализируются на лечении эндокринных заболеваний, а человек страдает от экземы, псориаза и других кожных патологий – пребывание там не пойдет ему на пользу.

Комфортные номера. Если номер удобный, красивый, уютный, то и пребывание в оздоровительном заведении будет приятным, ведь бытовые проблемы решать не придется.

Наличие реальных хороших отзывов гостей. Обязательно читайте и анализируйте отзывы о здравнице. Если многие люди выразили недовольство условиями проживания, питанием и т.д., это веская причина поискать другой санаторий.

Сервис sanatorii-karpat.com проанализировал для Вас все санатории Трускавца и определили, что отдохнуть и оздоровиться по оптимальному соотношению качества и цены можно в: «Карпатах», санаторие «Молдова», «Жемчужине Прикарпатья», «Кристалле», «Весна», «Алмазе», «Лесной песне», «Днепр-Бескид», «Женева».

Условия проживания в этих здравницах соответствуют европейским стандартам. Гостей ожидают чистые номера, развитая инфраструктура, внимательный и квалифицированный персонал. В санаторно-оздоровительных заведениях трехразовое диетическое питание. Все блюда приготовляются согласно сборникам рецептур из свежих продуктов. Более подробно об условиях проживания и инфраструктуре санаториев можно узнать, просмотрев специальные разделы на нашем сайте.

Трускавец – курорт, где можно и развлечься и оздоровиться

Некоторые люди считают, что этот курорт скучный. Но это совершенно не так: в Трускавце понравится семьям с детьми, молодым парам, компании молодежи, пожилым людям. Каждый найдет что-то для себя и привезет из Прикарпатья много незабываемых впечатлений. На территории здравниц есть бассейны, сауны, спортивные площадки, бильярд и другие объекты, позволяющие провести время и весело и с пользой для здоровья.

Прогулки по территории города – еще одно удовольствие для любителей красивой архитектуры и исторического прошлого. Трускавец очень зеленый и благоустроенный. Здесь есть три музея, множество старинных церквей, памятники историческим деятелям. А дети наверняка будут в восторге от дельфинария «Оскар» и зажигательного шоу ласковых и веселых морских обитателей!

Лечебная база курорта тоже очень развита. Для диагностики и процедур применяется новое медицинское оборудование, а врачи и средний медицинский персонал имеют высочайшую квалификацию. Одна из самых популярных процедур – питьевые курсы минеральной воды «Нафтуся». Также отличный оздоровительный эффект дают:

Хвойные, бишофитные, минеральные, жемчужные ванны;

Душ Шарко и восходящий душ;

Вагинальные орошения;

Аромотерапия.;

Аппаратная физиотерапия.

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