Правительство увеличило штрафы за нарушение правил пожарной безопасности

Правительство увеличило штрафы за нарушение правил пожарной безопасности

Правительство увеличило штрафы за нарушение правил пожарной безопасности до 8500 гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

Так, отныне минимальный штраф за административные правонарушения составит 510 гривен, а максимальный - 8500 гривен. До этого штраф за нарушение требований пожарной безопасности составлял для граждан от 8,5 до 119 гривен, а для должностных лиц - от 34 до 170 гривен.

"Усиление ответственности должно повысить уровень правовой и гражданской сознательности должностных лиц и граждан, а также уменьшить количество правонарушений, представляющих угрозу жизни и здоровья'ю людей", - говорится в сообщении.