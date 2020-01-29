Случаев коронавируса 2019-nCoV уже более шести тысяч — Минздрав

По состоянию на 29 января в мире зарегистрировано 6 057 случаев заболевания новым коронавирусом.



Об этом в Facebook сообщает Министерство здравоохранения.



"По состоянию на 29 января 2020 года в мире зарегистрировано 6 057 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции 2019-nCoV, 132 из них летальные. Кроме Китая, заболевание зафиксировано в 15 странах мира", - говорится в сообщении.



Как сообщал Укринформ, Центр общественного здоровья Минздрава получил лишь 4 сообщения о подозрении на коронавирусную инфекцию, которые после проверки не подтвердились. Сейчас, по сообщению Минздрава, до конца недели в Украину доставят наборы для выявления и количественного определения РНК нового коронавирус.



Также в Украине к приему пациентов с пневмонией, которую может вызвать новый коронавирус, подготовлено 750 отделений интенсивной терапии.

