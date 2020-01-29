Половина украинцев считают демократию наиболее желательным вариантом государственного устройства – опрос

52% украинцев считают, что демократия является наиболее желательным вариантом государственного устройства для Украины.



Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 6 по 11 декабря 2019 года.



В частности, большинство граждан - 52% считают, что демократия является наиболее желательным вариантом государственного устройства для Украины. В то же время 20% считают, что при определенных обстоятельствах авторитарный режим может быть лучше, а еще 19% ответили, что для них вообще не имеет значения, демократический режим в стране или нет.



По данным социологов, среди регионов отличается восточный, где отдают предпочтение демократическому устройству 37% опрошенных, а для 30% нет разницы, демократический режим или нет.



Кроме того, по данным опроса, согласны уступить государству часть прав и свобод в обмен на собственное благосостояние 33% граждан (в 2018 году - 26%), но в то же время возросло количество тех, кто ради личной свободы и соблюдения всех гражданских прав готовы терпеть определенные материальные трудности - 42% (в 2018 году - 36%). При этом не смогли сделать выбор между этими альтернативами 25% (в 2018 году - 39%).



По данным опроса, восточный регион отличается тем, что его жители готовы уступить часть прав и свобод в обмен на благосостояние - 42% против 31% тех, кто на это не согласен.



*** Опрос проводился во всех регионах Украины, кроме оккупированного Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте 18 лет и старше. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. Финансирование опроса осуществлено в рамках проекта МАТРА Посольства Королевства Нидерландов.

