Более 50% украинцев не смогли назвать ни одной успешной реформы - опрос

Украинцы считают первоочередную реформу в стране - антикоррупционную, дальше реформа здравоохранения и пенсионная. В то же время более 50% граждан отмечают, что власти не удалось реализовать ни одной реформы, которые внедрялись. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова, передает УНН.



"Ни одной успешной реформы не назвали 51% (в прошлом году - 41%)", - говорится в результатах опроса.



Однако относительно успешными были признаны лишь антикоррупционную реформу (10%), децентрализации (10%), реформу здравоохранения (9%), реформирование армии (9%), земельную реформу (8%).



Отмечается, что первоочередной реформой украинцы считают антикоррупционную реформу - почти 59% населения (в прошлом году было 58%). Далее по уровню значимости идут реформа здравоохранения (54%, в прошлом году - 47%), пенсионная реформа и реформа системы социальной защиты (46%, в прошлом году - 44%), реформа органов правопорядка (37%, в прошлом году - 32%), люстрация чиновников (28%, в прошлом году - 29%), реформа армии, укрепление обороноспособности (23%, в прошлом году - 22%).



Добавим, что опрос проводился с 6 по 11 декабря 2019 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

