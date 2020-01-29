Гиперполис и пустота: латиноамериканской дорогой идем, товарищи

Новость, на которую мало кто обратил внимание: в Киеве в разы подорожает парковка. В центре – как минимум до 50 грн./час. Также поднимут штрафы и активизируют работу эвакуаторов. Немногие осознают, что транспортные проблемы столицы – это лакмус, демонстрирующий путь развития, по которому движется Украина: типичный латиноамериканский вариант, когда деловая жизнь страны сконцентрирована вокруг нескольких мегаполисов, а все вокруг – инвестиционно непривлекательная, депрессивная пустота.



Сколько бы мы ни твердили о децентрализации и развитии регионов, для любого жителя провинции совершенно очевидно, что перспективы есть только в крупных городах и надо туда стремиться. Это не означает, что в глубинке нет богатых людей. Лес, янтарь, сельское хозяйство, природные ресурсы – все это у нас в порядке, поэтому вполне реально стать миллионером даже в полной глуши.



Но возникает вопрос: куда там вложить деньги (помимо расширения бизнеса)? Как правило, планы местечковых богачей ограничены возведением роскошной усадьбы и покупкой автомобилей класса люкс, которые стремительно убиваются на ужасных сельских дорогах. Дальше начинается “выездной туризм”: отправить детей за границу или в крупный город на учебу и съездить самим.



После заграницы возвращаться домой дети, как правило, не хотят. Потому что машина и собственный “Версаль” не компенсируют отсутствие всей прочей инфраструктуры – продвинутых медицинских клиник, современных школ и детсадов, крупных торговых центров, ночных клубов, вполне европейской сети общепита, спорткомплексов и т.д. Всего, чем богаты мегаполисы.



Вкусив запретный плод столичной жизни, отказываются покидать ее не только провинциальные богачи, но и провинциальные бедняки. Просто у последних нет достаточно средств для оплаты достойного жилья. Поэтому они либо живут в стесненных условиях квартиросъема, либо заезжают вахтовым методом: поработать и домой.



Почему Украина не Европа? Потому что Европа – это не только штрафы и подземные парковки, а и реализация известного советского тезиса о стертых границах между городом и селом. Очаровательные провинциальные городки, кукольные домики и вылизанные исторические кварталы – это тоже не сахар. Потому что поддерживать в жилом состоянии развалюхи XVI века еще труднее, чем “хрущевки”

Нарастающие проблемы с парковками – это всего лишь один из лакмусов того, куда мы движемся. Конечно, для такого “гигантизма”, как 20-миллионный Мехико или почти 25-миллионный Карачи, нам попросту не хватит населения, особенно с учетом его массовой миграции по безвизу. Но тенденция очевидна. И это, увы, не Европа...

Где-то посредине между первым и вторым вариантом находятся целеустремленные выходцы из регионов, которые приехали в Киев не ради инфраструктуры, а ради карьеры. Потому что именно столица и крупные города дают возможность подняться по ступеням иерархической лестницы. Эта категория “понаехавших” усердно трудится, в том числе на высокооплачиваемой квалифицированной работе (такая у нас в ассортименте есть в госорганах и грантовых структурах) и предъявляют спрос на новое жилье по умеренной цене.Так Киев превратился в одну большую стройку по всему периметру: от дорогого центра до менее дорогих спальных районов и дальше – в прилегающие населенные пункты-спутники. Квартира, расположенная “на выселках”, предполагает наличие машины, которой можно добраться до центра. И не на “выселках” тоже. А поскольку парковки строить не так выгодно, как жилье и торговые центры, возникла проблема тотальных пробок и заставленных машинами тротуаров. Городская власть “мудро” с этим борется посредством столбиков и полусфер, не решая проблему в принципе. И тем самым формализуя латиноамериканское направление развития страны.Почему Украина не Европа? Потому что Европа – это не только штрафы и подземные парковки, а и реализация известного советского тезиса о стертых границах между городом и селом. Очаровательные провинциальные городки, кукольные домики и вылизанные исторические кварталы – это тоже не сахар. Потому что поддерживать в жилом состоянии развалюхи XVI века еще труднее, чем “хрущевки”. Но европейцы с этим кое-как справляются (“желтые жилеты” со мной наверняка не согласятся), хотя крупные европейские города тоже притягивают к себе основные ресурсы – финансовые и человеческие.Тем не менее, в значительной степени за счет туризма, родовых замковых поместий и “лоскутного” дотационного фермерства, включая ценные виноградники и сыроварни, практически все европейские регионы, за исключением немногих депрессивных зон, сохраняют привлекательность для инвесторов.Плюс к этому отлаженная инфраструктура (дороги, электроснабжение, чистая вода, связь и проч.), а также хваленое европейское правосудие, защита собственности. В общем, все, чего у нас нет и что может компенсироваться только большим денежным спросом.Но в нашей провинции этот спрос предъявлять некому. Те несколько богатых семей, которые есть в конкретном населенном пункте, не окупят строительство там супермаркета, спорткомплекса с бассейном и современной многоэтажки. Поэтому происходит то, что уже проявилось в странах третьего мира: за сотню километров от мегаполисов – тотальная бедность и отсутствие современных “фишек” цивилизации.Примечательно, что крупное индустриальное земледелие, которым мы так гордимся и которое позволяет Украине нарастить рекордный экспорт зерновых в последние годы, вопреки распространенному мнению, не способствует развитию глубинки.Потому что огромные поля обрабатывает техника, а не люди. Людей надо совсем немного, и проще привезти их на поле специальной развозкой, чем поддерживать жизнедеятельность в отдаленных неперспективных хуторах.Аналогичная проблема с промышленностью. Так называемые градообразующие предприятия создавали вокруг себя населенные пункты с достаточным количеством капитального жилого фонда. Как только предприятия закрылись, вокруг них образовался социальный вакуум: ничего, кроме жилья, построенного в советские годы, нет. Ни высокооплачиваемой работы, ни сферы услуг и развлечений.По данным компаний, которые занимаются анализом социально-экономической ситуации в городах Украины для потенциальных инвесторов, бизнес привлекают только пять категорий территорий за пределами столицы и четырех областных центров (Харьков, Днепр, Одесса и Львов): популярные курорты, города-спутники атомных электростанций, действующих металлургических и других крупных экспортоориентированных предприятий, портовые и приграничные города, а также населенные пункты с выгодным географическим расположением, где возможно создавать логистические центры для перевалки импорта иностранных товаров и экспорта сырья (прежде всего, руды и продукции АПК).Все остальное – неинтересно. Так же, как в странах Азии и Латинской Америки. Если мы посмотрим на статистику, то большинство так называемых гиперполисов – крупнейших мировых городов расположены именно там.Дели (Индия) – 27,3 млн. жителей, Джакарта (Индонезия) – 25,3 млн., Манила (Филиппины) – 24,6 млн., Карачи (Пакистан) – 23,5 млн., Мумбаи (Индия) – 23,3 млн., Сан-Паулу (Бразилия) – 21 млн., Дакка (Бангладеш) – 17,4 млн., Каир (Египет) – 16,5 млн., Мехико (Мексика) – 20,6 млн., Буэнос-Айрес (Аргентина) – 15,5 млн., Бангкок (Таиланд) – 16 млн., Стамбул (Турция) – 15,1 млн., Калькутта (Индия) – 15 млн.Мне могут возразить, что в эту когорту входят и такие суперразвитые города, как Токио с 35 млн. населения, Нью-Йорк (21,5 млн.), Пекин (21,2 млн.), Шанхай (24,2 млн.), Сеул (24,2 млн.), Осака (20,1 млн.), Гуанчжоу (20 млн.) и Лос-Анджелес (15,6 млн.). Но они – явно не мы. А мы – не они.Поэтому нарастающие проблемы с парковками – это всего лишь один из лакмусов того, куда мы движемся. Конечно, для такого “гигантизма”, как 20-миллионный Мехико или почти 25-миллионный Карачи, нам попросту не хватит населения, особенно с учетом его массовой миграции по безвизу. Но тенденция очевидна. И это, увы, не Европа...