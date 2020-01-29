Порошенко подал 14 исков против правоохранителей

Адвокаты экс-президента Петра Порошенко подали 14 исков против правоохранителей нескольких ведомств о возмещении морального ущерба. Об этом в среду, 29 января, сообщил адвокат Игорь Головань в Facebook.



Иски поданы в Верховный суд Украины.



"Следственными судьями вынесено 14 постановлений о противоправной бездеятельности прокуроров и следователей", - написал он.



Отмечается, что по жалобам адвокатов Порошенко судьями были установлены факты противоправной бездеятельности: прокуроров - 4; следователей Госбюро расследований - 6; должностных лиц Национального антикоррупционного бюро - 2; следователей Нацполиции - 2.



Таким образом, Головань сообщил, что он подает 14 исков о возмещении морального вреда Порошенко.

