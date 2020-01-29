В детские дома передали 23 тонны изъятых на таможне игрушек

Таможенники передали в детдома, приюты и интернаты почти 23 тонны игрушек, перехваченных в порту Одесской области. Об этом в среду, 29 января, сообщил председатель Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов на своей странице в Facebook.



"Почти 23 тонны игрушек Новая таможня передала Министерству социальной политики для отправки в детские дома, приюты, школы-интернаты, детские дома семейного типа", - сообщил он.



Ранее в Кабмине одобрили соответствующее решение о нерастаможенных игрушках.



"Правительство приняло решение о передаче игрушек, которые находятся на складах Новой таможни, детям украинских военных, социально незащищенным семьям, а также в детские дома и больницы", - написал премьер-министр Алексей Гончарук в Тelegram.

