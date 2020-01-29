Все школы Мариуполя закрывают на карантин

С 30 января все учреждения общего среднего и внешкольного образования Мариуполя будут закрыты на карантин в связи с увеличением заболевших гриппом и ОРВИ, сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.



"В связи с ежедневным увеличением количества учеников, заболевших респираторными инфекциями, в соответствии с приказом департамента образования от 29.01.2020 №50 "О приостановке образовательного процесса в учреждениях общего среднего образования и внешкольного образования г.Мариуполя в 2019-2020 учебном году" с 30 января года приостановлено образовательный процесс в учреждениях общего среднего и внешкольного образования города", - говорится в сообщении.



Отмечается, что с начала недели в школах города отсутствовало 12% школьников из-за заболевания ОРВИ, вчера эта цифра составляла уже 14%, а сегодня - более 16%.



Кроме того, в центрах первичной медико-санитарной помощи увеличено количество регистраторов в изменениях и продолжены приемные часы педиатров из-за увеличения количества обращений.



"Поэтому было принято решение закрыть школы города на карантин до улучшения эпидемситуации. И важно - обезопасить от заражения респираторными инфекциями других детей", - добавили в горсовете.



О восстановлении обучения в учебных заведениях будет сообщено дополнительно.

