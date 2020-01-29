В Киеве впервые измеряют трафик на дорогах

Власти Киеве впервые за 28 лет начали измерять трафик. Такой метод позволит освободить дороги от пробок и ДТП. Об этом сообщил советник Киевского городского головы Максим Бахматов, передает пресс-служба КГГА.



"Теперь, когда мы впервые за 28 лет начали измерять трафик и точно видим весь накопленный комплекс проблем, возможно совместно приступить к их решению. Эти меры помогут разгрузить Киев от пробок и обеспечить положительную динамику по индексу загрузки города в 2020 году", - отметил Бахматов.



По его словам, позиция Киева в рейтинге задержек трафика от компании TomTom является закономерностью последних тенденций роста уровня автомобилизации. При этом, водители не всегда соблюдают правила дорожного движения, растет число нарушений, связанных с неправильно припаркованными автомобилями.



Он напомнил, что в октябре 2019 года по поручению Киевского городского головы заработала координационная группа по планированию и улучшению городского трафика Kyiv Traffic Group. Руководители транспортной инфраструктуры города и правоохранительные органы объединили усилия для инновационных шагов в сфере объективного анализа и улучшения трафика Киева.



По словам Бахматова, такой процесс когда-то проходили многие европейские города. Были приняты срочные меры по ряду направлений. В частности, с ноября 2019 года в Киеве увеличили количество эвакуированных машин, припаркованных с нарушением правил, в 10 раз.



Уже в ближайшем будущем будет реализован автоматизированный контроль оплаты стоимости парковки автомобилей.



Кроме того, с октября 2019 года совместно с патрульной полицией усилен контроль и расчищена полоса общественного транспорта. Как следствие - городской общественный транспорт поехал в 3 раза быстрее. Было введено ограничение въезда в город грузового транзитного транспорта. С октября 2019 года въезд в Киев в часы пик происходит по двум направлениям.



"В 2020 году мы планируем углубиться в вопрос мониторинга городской мобильности и оценивать ситуацию более дискретно, с целью более точного и точечного воздействия на конкретные проблемы: оптимизация работы светофоров, устранение «узких мест» и другие. Для этого мы совместно создаем специальную платформу мониторинга и оценки, что позволит нам в полной мере управлять ситуацией на дорогах Киева", - отметил Бахматов.



Он добавил, что система приоритетов в транспортной инфраструктуре должна быть следующей: пешеход - велосипедист - общественный транспорт - автомобиль.

