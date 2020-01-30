Антикорсуд заочно взял под стражу Клюева - СМИ

Высший антикоррупционный суд заочно взял под стражу бывшего вице-премьера в правительстве Николая Азарова Андрея Клюева 3 января. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ВАКС.



Сообщается, что по подозрению в растрате имущества в особо крупных размерах заочно был арестован именно Андрей Клюев, который был первым вице-премьером в правительстве Николая Азарова. Отметим, Клюев объявлен в международный розыск.



Ранее СМИ сообщали, что речь идет о Сергее Арбузове, который также занимал должность вице-премьера в правительстве Николая Азарова. Оказалось, что данная информация не соответствует действительности.



Напомним, на внеочередных парламентских выборах ЦИК зарегистрировала Клюева кандидатом в депутаты по мажоритарному округу №46 в Донецкой области от Либеральной партии Украины. Позже он был снят с выборов.



Позже в МВД заявили, что Клюев будет задержан в случае пересечения границы.

