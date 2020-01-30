Украина приближается к пику заболеваемости на грипп и ОРВИ - Минздрав

Пик заболеваемости на грипп и ОРВИ в Украине в этом году приходится на конец января - начало февраля. Об этом во время брифинга в среду сказала врач-эпидемиолог Центра общественного здоровья Украины Оксана Кошалко, передает корреспондент УНН.



"Когда мы ожидаем пик - мы сейчас к нему приближаемся. Согласно прогнозу, который был предоставлен нашими специалистами, действительно, конец января-начало февраля - это пик заболеваемости на грипп и ОРВИ. Можно сказать, уже очень близко", - сказала врач.



В то же время, по ее словам, несмотря на то, что часть регионов закрывает школы, в ближайшее время ожидается некоторое снижение заболеваемости среди детского населения.

