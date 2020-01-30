Милованов оценил влияние коронавируса на экономику

Влияние китайского коронавируса на экономику Украины будет минимальным. Об этом заявил в среду, 29 января, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов после заседания Кабмина, сообщает Интерфакс-Украина.



"Обычно прямой эффект – это влияние на туризм – туризм замедляется. К сожалению ( в этом случае - к радости), внешний туризм в Украине маленький, он составляет всего 2% ВВП", – сказал он.



Милованов отметил, что перевозчики и туроператоры, работающие на внешних рынках, в частности с Китаем, понесут некоторые расходы, связанные с эвакуацией людей, однако в целом влияние будет минимальным.



"На товарооборот пока что мы не прогнозируем негативного влияния. На самом деле, пользуясь возможностью, мы сняли несколько барьеров для торговли, для экспорта с Китаем, но это не связано с коронавирусом", – добавил министр.

