ТОП-5 свойств граната от «Полезной программы»

Сегодня, 29 января, на «Интере» вышел выпуск «Полезной программы», посвященный королю фруктов – гранату. По содержанию витаминов, микроэлементов и биологически активных веществ ему нет равных. В студии ток-шоу ведущий Александр Лукьяненко и эксперты проекта разобрались, чем полезен гранат и его сок, как можно использовать кожуру граната и какие секреты красоты скрываются в красных зернах.

« Гранат называют зернистым яблоком, – рассказывает Александр Лукьяненко. – В переводе с латинского слово granatus означает «семенной». Плод состоит из множества зерен, отделенных друг от друга тонкой мембраной. В одном гранате около 700 съедобных семян. В природе более десятка сортов граната. Плоды отличаются по вкусу и цвету. Но в каждом из них полно витаминов и микроэлементов ».

Какими полезными свойствами обладает гранат?

1. Нормализует пищеварение.

«Гранат полезен для желудочно-кишечного тракта: он, как и все кислые соки, стимулирует выделение ферментов и ускоряет пищеварение, – говорит диетолог Борис Скачко. – Это низкокалорийный фрукт. В 100 граммах граната – всего 70 килокалорий. Однако следует помнить, что он повышает аппетит. Поэтому гранат лучше употреблять как аперитив за 5-10 минут до еды. Тогда ваш вес будет снижаться без каких-либо побочных эффектов в виде депрессии и низкой работоспособности.

Оптимальная суточная норма потребления граната для взрослого человека – один плод в день или полстакана свежевыжатого сока. Сок можно разводить пополам с водой. Особенно осторожно стоит употреблять концентрированный сок тем, у кого гастрит или проблемы с поджелудочной ».

2. Повышает гемоглобин.

« Гранат известен как продукт, восполняющий запасы железа в организме , – продолжает Борис Скачко. – Нормальный уровень гемоглобина в крови у мужчин – 130-160 г/л, у женщин – 120-150 г/л. Если этот уровень ниже, человек ощущает тошноту, головокружение, слабость. Гранатовый сок врачи часто назначают при анемии. Он содержит легкоусвояемое железо. Гранат восстанавливает клетки крови и обеспечивает организм антиоксидантами, которые выводят токсины, защищают эритроциты, переносят ферменты и аминокислоты ».

3. Укрепляет сердце.

« Антиоксиданты, содержащиеся в гранате, также благотворно влияют на работу сердца и кровеносной системы , – объясняет нутрициолог Алексия Май. – Они понижают давление, укрепляют стенки сосудов и снижают уровень «плохого» холестерина. Это препятствует образованию атеросклеротических бляшек ».

4. Гранатовые косточки снижают давление и омолаживают кожу.

« Многие не любят гранат из-за того, что в нем содержится много зерен, но в них столько пользы! – дополняет Алексия Май. – Перемолотые косточки граната помогут снять головную боль и снизить высокое давление. Из зерен граната делают сок и эфирные масла, которые применяют в косметологии. Благодаря жирорастворимым витаминам F и E происходит омолаживание кожи и обновление клеток. Также не стоит забывать о полезных свойствах перегородок граната. Высушенные перегородки добавляют в чай. Такой напиток оказывает успокаивающее действие и помогает справиться с бессонницей ».

5. Гранатовый сок укрепляет иммунитет.

«В гранатовом соке больше антиоксидантов, чем в красном вине, зеленом чае и других овощных или фруктовых соках, – продолжает нутрициолог. – Сок граната также богат на витамин С, благодаря чему укрепляет иммунитет и замедляет процесс старения организма. Правда, витамин С может расщепляться при пастеризации. Поэтому, чтобы получить больше пользы, отдавайте предпочтение свежевыжатому гранатовому соку».

Для тех, кому интересно узнать, как создается «Полезная программа». Ведущая рубрики Вера Борсук приглашает желающих принять участие в процессе съемок программы. Она раскроет секреты журналистского мастерства и проведет мастер-класс по выбору различных продуктов – на что обращать внимание, как отстаивать свои права, а главное – научит вас покупать качественные товары по доступной цене. Этот лот можно приобрести на сайте благотворительного аукциона «Интер-детям». Все собранные средства пойдут на покупку аппарата гемодиализа в национальную детскую клинику «Охмадет».