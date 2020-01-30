Брайан Крэнстон спародировал знаменитую сцену из «Сияния»

Звезда «Во все тяжкие» Брайан Крэнстон снялся в пародии на знаменитую сцену-мем из «Сияния», в которой герой Джека Николсона пробивает дверь пожарным топором и говорит: «А вот и Джонни». Это рекламный ролик Mountain Dew для Супербоула, который пройдет в ночь на 3 февраля.



Крэнстон одет в точности так же, как и Джек Торренс. Правда, он не пытается убить свою жену, а лишь слишком настойчиво предлагает ей попробовать новый Mountain Dew без сахара. «Такой же вкус, как у оригинала, но без сахара», — кричит он. Пробив дверь, он произносит: «А вот и Mountain Dew Zero».



Далее в рекламе показывают отель «Оверлук», где вместо потока крови — зеленый напиток, а Крэнстон появляется в образе леденящих кровь девочек-близнецов.



Интересно, что по поводу рекламы скажет Стивен Кинг, которому, как мы помним, совсем не понравилась экранизация Стэнли Кубрика.





