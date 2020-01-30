Исследователи выявили в атмосфере следы грибков

Университет Калифорнии, передает "Российская газета", установил, что в атмосфере витают грибковые споры, формирующие целые облака. Частицы спор размером не более 30 нанометров. Чтобы их уловить, эксперты использовали специальное устройство, которое собирало из проб воздуха в Северной Оклахоме мелкие частицы размером 20-60 нанометров. Такие частицы могут быть опасны для аллергиков и астматиков, предупреждают специалисты.



"Неповрежденные клетки, плавающие в атмосфере, могут быть размером в тысячи нанометров, и это означает, что биологическая "шрапнель" от этих грибковых спор способна проникать гораздо глубже в легкие. Это потенциальная проблема для астмы и аллергии, и может помочь объяснить, почему осадки влияют на состояние некоторых астматиков", - говорится в отчете.



В свою очередь, другое исследование говорит: если в раннем детстве человек столкнулся с воздухом, загрязненным выхлопными газами, то к 12 годам его головной мозг будет иметь характерные структурные изменения. Медицинский центр Детского госпиталя Цинциннати установил, что высокий уровень загрязнений приводит к сокращению серого вещества и толщины коры головного мозга на 3-4%. Серое вещество включает зоны, вовлеченные в двигательный контроль, сенсорное восприятие, в том числе, зрение и слух.

