Лечением болезней сердца займутся стволовые клетки

Японские ученые из Осакского университета впервые провели операцию по пересадке тканей сердечной мышцы, сделанных из индуцированных стволовых клеток (iPS-клеток), сообщает ТАСС. Известно, что пересадка проводилась пациенту с тяжелой ишемической кардиомиопатией (сосуды блокируются и кровь не может достичь сердечной мышцы).



Пересаживались три "листа" тканей, сделанных из iPS-клеток. Они позволили сформировать новые сосуды, восстановив работу сердца. В ближайшие три года врачи надеются провести еще минимум девять аналогичных операций, чтобы доказать эффективности метода лечения.



Известно: iPS-клетки при определенном химическом воздействии могут становиться клетками любого типа. Это источник материала для выращивания разных органов. На сегодняшний день Минздрав Японии уже неоднократно давал разрешения на проведение операций по лечению травм позвоночника и глазных заболеваний при помощи iPS-клеток.

