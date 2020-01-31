Уникальные роботы совершат революцию в лечении рака

Сотрудники Университета ИТМО из фрагментов ДНК создали наноробота, который можно использовать для диагностики и лечения рака, передает "Российская газета". Известно, что дефектные клетки начинают бесконтрольно размножаться, и это ведет к развитию опухолей. Параллельно у самой раковой клетки происходят изменения в геноме.



По мнению специалистов, если прекратить процесс выработки белков, которые связаны с болезнью, то раковые клетки начнут умирать, а новые появляться уже не смогут. Наноробот российских ученых использует ферменты для расщепления связей РНК. Он состоит из двух частей. Первая разрезает патогенную РНК, а вторая помогает обнаружить пораженные клетки.



Когда наноробот фиксирует пораженную РНК, то происходит химическая реакция и клетка начинает подсвечиваться. Что важно, данная технология отличается невысокой стоимостью. Сообщается, что себестоимость создания наноробота в условиях лаборатории составляет около 1500 рублей.

