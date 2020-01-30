В Киеве снова повысят тарифы на воду

Жителям Киева снова поднимут тариф на холодную воду. Об этом сообщает издание Вести.ua со ссылкой на Киевводоканал. Отмечается, что 24 января на предприятии состоялось открытое обсуждение проекта постановления об установлении тарифов на централизованное водоснабжение и централизованное водоотведение на 2020 год.



Согласно расчетам, тариф должен вырасти на 10,4% и составит 22,99 гривны.



В Киевводоканале объяснили, что на изменение тарифов повлияло увеличение расходов на оплату труда, уплату налогов, а также изменение стоимости электроэнергии и увеличение расходов на амортизацию.



Отмечается, что на заседании присутствовали представители НКРЭКУ и органов местного самоуправления, которые поддержали необходимость увеличения тарифа.

