В Украине продолжатся дожди с мокрым снегом

В ближайшие сутки в Украине сохранится теплая погода с осадками в виде мокрого снега и дождя, сообщает Укргидрометцентр. Ночью на западе, а также в Черниговской и Сумской областях, а днем по всей территории Украины кроме юго-востока ожидается небольшой мокрый снег и дождь. В западной части страны умеренные осадки. На севере Левобережья и в Карпатах на дорогах местами гололедица. Ветер западный и юго-западный, 7-12 м/с, днем в западных областях порывы 15-20 м/с.



Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 1-6° тепла, на юге до 8° тепла.



В Карпатах - ночью умеренный, днем значительный снег, температура ночью и днем 0-5° мороза.



В Киеве в ночь на пятницу без осадков, утром и днем небольшой мокрый снег и дождь. Ветер западный и юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 0°, днем 2-4° тепла.



Как сообщает Центральная геофизическая обсерватория, самая высокая температура в Киеве 31 января была зафиксирована в 2015 году – 8,1° тепла, самая холодная – 25,2° мороза в 1954 году.



В субботу, 1 февраля, в Украине продолжатся небольшие дожди, ночью с мокрым снегом. Местами гололедица.



Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, в западных областях порывы 15-20 м/с.



Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 3-8° тепла, в западных областях 6-11°. В Карпатах - небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя; температура ночью около 0°, днем 1-6° тепла.



В Киеве в субботу небольшой дождь, ночью с мокрым снегом. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью около 0°, днем 4-6° тепла.

