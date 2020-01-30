В Украине пока нет ни одного подтвержденного случая коронавируса - МОЗ

В мире зарегистрировано 7783 случая коронавируса, а в Украине, по состоянию на сегодня, не зарегистрировано ни одного подтвержденного случая новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МОЗ Украины.



"По состоянию на 30 января 2020 года, в мире зарегистрировано 7783 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции 2019-nCoV, 170 из них - летальные", - говорится в сообщении.



По информации Минздрава, кроме Китая заболевания зафиксировано в 17 странах мира.



"В Украине ни одного подтвержденного лабораторно случая новой коронавирусной инфекции не зарегистрировано", - говорится в сообщении.

