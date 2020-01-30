Украина выдворит 9 воров в законе из России и Грузии

С Украины будет выдворено 9 воров в законе из Грузии и Российской Федерации. Об этом сообщил председатель Нацполіції Игорь Клименко во время итогового совещания ведомства, передает корреспондент РБК-Украина.



По его словам, их задержали в течение последних двух месяцев.



"Только за последние 2 месяца сотрудники подразделений стратегических расследований задержали 9 так называемых воров в законе. Преимущественно, это граждане Грузии и России. Этих лиц в дальнейшем будет принудительно выдворены за пределы Украины", - заявил Клименко.



Он отметил, что учитывая достаточно лояльное украинское законодательство, эти люди могут попытаться вернуться в Украину.



"Поэтому департаменту стратегических расследований Нацполиции нужно обеспечить сопровождение ко второму чтению закона Украины "О внесении изменений в УКУ относительно ответственности за преступления, совершенные преступным сообществом", - заявил Клименко.

