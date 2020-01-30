У Зеленского отрицают запрос на встречу с Путиным

Украинская сторона не делала никаких официальных запросов о встрече президента Украины Владимира Зеленского с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в Израиле в рамках форума памяти жертв Холокоста.



"Никаких запросов о встрече не было. Мы ни о чем официально не запрашивали. Президент Зеленский сказал, что поскольку там будет присутствовать Путин, то единственный вопрос, который он готов был с ним обсудить, - это вопрос обмена, о котором была достигнута договоренность 31 декабря в телефонном разговоре", - сказал он на встрече с журналистами в четверг.



Ермак также заявил, что никакой неформальной встречи с Путиным в Израиле у Зеленского не было.

