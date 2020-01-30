Число заболевших коронавирусом в Китае приближается к 8 тысячам

Число заболевших коронавирусом в Китае по состоянию на 30 января достигло 7830 человек. Об этом сообщает местное издание People's Daily China.



Сообщается, что по состоянию на 30 января в стране подтверждено 7830 случаев заболевания уханьской пневмонией. Также сообщается, что от нового коронавируса умерли 170 человек, а 139 были выписаны из больниц после выздоровления.



Напомним, ранее сообщалось, что в китайской провинции Хубэй ужесточили наказание для граждан, которые отказываются стать на карантин или от лечения. В заявлении Департамента общественной безопасности говорится, что те, кто намеренно распространяют вирус, наносят вред медицинскому персоналу и представляют угрозу общественной безопасности. Также утверждается, что такие люди подлежат уголовной ответственности.

