Количество киберпреступлений в Украине растет ежемесячно - Клименко

В Украине присутствуют все ключевые преступления, совершаемые с помощью компьютерных и телекоммуникационных технологий. Их количество ежемесячно возрастает. Об этом сказал глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко во время итогового совещания по деятельности Нацполиции в 2019 году, передает корреспондент УНН.



"В Украине в полном объеме присутствуют все ключевые "классические" преступления, совершаемые с помощью компьютерных и телекоммуникационных технологий, количество которых ежегодно, ежемесячно растет. Это - распространение компьютерных вирусов, мошенничество с платежными картами, кражи денег с банковских счетов, похищения информации, онлайн-торговля наркотиками и оружием, формирование у детей суицидального поведения. Именно противодействие этим преступлениям является приоритетом в деятельности департамента киберполиции в 2020 году", - отметил Игорь Клименко.



Он также дал задание начальнику департамента киберполиции Александру Гринчака организовать работу подразделений, укомплектовать их квалифицированным составом, а также создать круглосуточную контактную сеть для предоставления населению неотложной помощи при расследовании киберпреступлений.

