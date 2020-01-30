Гонку Формулы-1 в Китае могут отменить из-за коронавируса

Международная автомобильная федерация (ФИА) может отменить Гран-при Китая. Об этом говорится в официальном заявлении организации в связи со сложившейся ситуацией в Китае.



Организаторы сообщили, что внимательно следит за тем, что происходит в стране из-за эпидемии коронавируса и не исключают вероятности отмены гонки. В частности, этим вопросом занимается глава медицинской комиссии ФИА профессор Жерар Сайан.



"ФИА оценит календарь предстоящих гонок и, при необходимости, предпримет любые действия, необходимые для защиты мирового сообщества автоспорта и широкой общественности", - говорится в сообщении.

