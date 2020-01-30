Владелец AliExpress дал 100 млн на борьбу с коронавирусом

Фонд основателя Alibaba Group (Taobao.com, Tmall, AliExpress) Джека Ма выделил 100 миллионов юаней (14,4 миллиона долларов) на разработку вакцины от коронавируса, пишет Global Times.



Представители фонда заявили, что обещают ученым также беспрепятственный доступ ко всем возможностям искусственного интеллекта, которые использует Alibaba Group.



"Мы твердо знаем, что пока счет у ученых идет на секунды. Путь от исследования вакцин до окончательного крупномасштабного производства и использования будет долгим", - заявил Джек Ма.



Также компания для закупки медицинских принадлежностей выделила миллиард юаней. А тем медикам, которые "находятся на передовой борьбы с вирусом", пойдут суммы до 500 тысяч юаней.



Напомним, что вспышка вируса произошла в декабре прошлого года в китайском городе Ухань провинции Хубэй. По последним данным, общее число заболевших в Китае достигло более семи тысяч человек, жертвами коронавируса стали 170 человек, выздоровело 128 человек.

