В Киеве в 41 школе карантин из-за грипа

В Киеве, в связи с профилактикой уровня заболевания гриппом и ОРВИ, полностью прекращены занятия в 7 школах, а частично закрыли классы в 34 школах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.



"Для профилактики уровня заболеваемости среди школьников гриппом и ОРВИ и недопущения ухудшения эпидемиологической ситуации по заболеваемости детей в учебных заведениях столицы вводятся меры предосторожности... По состоянию на 30 января наибольший процент отсутствующих учеников в школах Святошинского (23%), Дарницкого (23%) и Оболонского (21%) районов. Средний показатель отсутствующих по городу - 20%. Полностью прекращены занятия в 7 школах и отдельных классах 34 школ столицы", - говорится в сообщении.



Также департамент образования и науки рекомендует проводить ежедневный мониторинг посещаемости детей и подростков учебных заведений, а также проведение санитарно-профилактических мероприятий.

