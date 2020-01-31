США разместили на подлодках новые ядерные боеголовки – СМИ

Американские военные приступили к оснащению межконтинентальных баллистических ракет Trident II (D5), стоящих на вооружении стратегических подводных лодок атомного ракетного базирования (ПЛАРБ), новыми ядерными боеголовками малой мощности W76-2. Об этом накануне сообщила Федерация американских ученых (FAS) со ссылкой на источники в правительстве США.



По ее данным, первая из таких подлодок класса Ohio – Tennessee (Теннеси), оснащенная 1-2 ракетами с новыми боеголовками W76-2, в конце декабря 2019 года уже выходила на боевое дежурство в Атлантику с базы стратегических подлодок Кингс-бэй.



По данным экспертов, ожидается, что боеголовками W76-2 будут оснащены одна или две из 20 ракет Trident II (D5), стоящих на вооружении каждой из 14 американских ПЛАРБ. При этом такая ракета будет нести одну или несколько боеголовок.



Мощность каждой боеголовки составляет около 5-6 килотонн – это треть от мощности сброшенной на Хиросиму американской бомбы.



Остальные 18 ракет на каждой ПЛАРБ будут по-прежнему оснащены боеголовками W76-1 мощностью 90 килотонн и W88 мощностью 455 килотонн. Каждая из таких ракет может нести до восьми боеголовок в рамках стандартной комплектации.

