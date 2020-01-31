США просят у Ирака разрешение разместить на его территории ЗРК Patriot

Власти США просят у Ирака разрешение на размещение на его территории зенитных ракетных комплексов Patriot для защиты используемых американцами военных объектов от потенциальных атак. Об этом председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил (ВС) США Марк Милли заявил в четверг на совместном с американским министром обороны Марком Эспером брифинге для журналистов в Пентагоне.



На соответствующий вопрос одного из журналистов Эспер отметил, что для размещения в Ираке комплексов Patriot требуется получить разрешение иракских властей, а также проработать ряд технических вопросов. "Мы работаем с иракским правительством над тем, что вы только что сказали", - добавил при этом Милли.



Глава КНШ также утвердительно ответил на уточняющий вопрос о том, считает ли он подобную меру необходимой.



Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась после осуществленного в ночь на 3 января ракетного удара США в районе багдадского аэропорта, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерал Касем Сулеймани. В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные: базе Айн-эль-Асад и аэропорту города Эрбиль.



Действия американцев вызвали критику иракских властей. 5 января парламент арабской страны принял резолюцию с требованием полного вывода всех иностранных войск из Ирака. Президент США Дональд Трамп отказался это делать, пригрозив Багдаду "беспрецедентными санкциями".

