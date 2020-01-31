ВОЗ обратилась к миру из-за коронавируса

Всемирная организация здравоохранения обратилась ко всем странам мира с призыывом усилить меры по противодействию новому виду коронавирусу из Китая. Об этом говорится в заявлении ВОЗ в четверг, 30 января.



В организации выразили обеспокоенность тем, что многие страны остаются неподготовленными к коронавирусу.



В частности, в ВОЗ просят обеспечить быструю и открытую передачу всей информации о вспышке коронавируса.



Также все страны, включительно с теми, кто еще не пострадал от нового вируса, должны выделить ресурсы для обнаружения и предотвращения вируса, а также для спасения больных.



Кроме того, частные и государственные научно-исследовательские учреждения должны срочно ускорить скоординированную разработку вакцин против коронавируса, диагностику и терапию.



Также в организации призывают поддерживать ВОЗ и позволить ей взять на себя главную роль в реагировании на коронавирус, в частности, путем полного и устойчивого финансирования мероприятий по подготовке к реагированию с помощью добровольных взносов и пополнения Фонда действий в чрезвычайных ситуациях.



Напомним, что вспышка вируса произошла в декабре прошлого года в китайском городе Ухань провинции Хубэй. По последним данным, жертвами коронавируса стал 171 человек, 8 152 инфицированы.

