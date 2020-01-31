Москалькова: договоренности о новом обмене с Украиной нет

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что ей неизвестно о наличии какой-либо договоренности между лидерами РФ и Украины об организации нового обмена удерживаемыми лицами, сигналов из Киева по началу такого диалога пока не поступало.



"Как показывает практика, началом работы по обмену гражданами двух государств является договоренность двух президентов. О такой договоренности двух президентов мне ничего не известно", - сказала она журналистам.



"Я слышала только заявление со стороны президента Украины Владимира Зеленского, но с другой стороны сигналов пока не поступало", - добавила она.

