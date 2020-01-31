Путин считает, что численность населения России необходимо увеличивать
Президент РФ Владимир Путин считает, что численность населения России необходимо увеличивать.
Во время общения главы государства с представителями общественных организаций Подмосковья один из общественников в какой-то момент обмолвился, что Россия большая, жителей много.
Президент поправил выступающего, отметив, что это не совсем так. "Жителей маловато, нужно увеличивать", - указал российский лидер.
Источник: Корреспондент
08:58