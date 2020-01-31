Путин считает, что численность населения России необходимо увеличивать

Путин считает, что численность населения России необходимо увеличивать

Президент РФ Владимир Путин считает, что численность населения России необходимо увеличивать.

Во время общения главы государства с представителями общественных организаций Подмосковья один из общественников в какой-то момент обмолвился, что Россия большая, жителей много.

Президент поправил выступающего, отметив, что это не совсем так. "Жителей маловато, нужно увеличивать", - указал российский лидер.