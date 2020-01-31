На Украине прокомментировали назначение Толстого вице-спикером ПАСЕ

Избрание главы российской делегации, вице-спикера Госдумы Петра Толстого вице-спикером Парламентской ассамблеи совета Европы (ПАСЕ) показывает активную работу российской делегации, сказала в четверг глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько.



Толстой во вторник был избран вице-спикером ПАСЕ. ПАСЕ в среду ратифицировала полномочия российской делегации в полном объеме. Позднее Ясько заявила, что голосование за ратификацию полномочий российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы не решает, а усугубляет кризис в организации.



"Очень много энергии потратили на то, чтобы убеждать тех, у кого другое мнение и выносить свои аргументы. И то, что произошло, показало реальную ситуацию. То есть, больше 90 голосов - это ситуация, которая показывает, что Россия работает очень активно здесь, и не нужно иметь иллюзий относительно этого", - заявила она в эфире телеканала "Прямой".

