Появился трейлер мюзикла по «Назад в будущее»

«Назад в будущее» стал главным киношедевром 80-х, к которому мы не ждем продолжения и не ждем ремейка. Последние десять лет показали, что чаще всего попытка переснять легенду заканчивается фиаско и жуткой обидой преданных фанатов. Режиссер трилогии Роберт Земекис отлично это понимает и неоднократно заявлял, что официальных новинок в киноформате не намечается.



Но смежные драматургические жанры все же покушаются на святыню. Помимо мультсериала и компьютерной игры в список спин-оффов можно записать театрально-музыкальную постановку манчестерского театра. Режиссером выступил Джон Рендо, получивший престижную премию Tony за мюзикл Urinetown (название мы переводить не будем).



Мюзикл одобрили Роберт Земекис и Боб Гейл (сценарист оригинала), так что можно считать постановку официальной. Да и трейлер получился весьма занятным.



Премьера состоится в Манчестерском оперном театре 20 февраля. Первый сезон показов продлится до мая.





