Гибсон и Гловер снимутся в последней части "Смертельного оружия"

Голливудские актеры Мел Гибсон и Дэнни Гловер вновь встретятся на одной съемочной площадке. Они снимутся в последней части кинофраншизы Смертельное оружие, пишет NME.



По словам продюсера кинопроекта Дэна Лина, Гибсон и Гловер вновь сыграют детективов Риггса и Мердока. Произойдет это через 22 года после выхода четвертой части Смертельного оружия.



Режиссером картины станет Ричард Доннер.



"Это будет что-то удивительное. Эта история - очень личная для Доннера", - заинтриговал продюсер франшизы, добавив, что сценарий киноленты пока не завершен.



Первая часть комедийного боевика вышла в 1987 году. Фильм имеет номинацию на кинопремию Оскар в категории Лучший звук. Картина по праву считается одним из известных боевиков 1980-х годов.





