Дубилет выгнал парикмахеров из Кабмина

Министр Кабинета министров рассказал, что обнаружил в здании правительства действующую парикмахерскую и закрыл ее. Об этом он в пятницу, 31 января, написал на своей странице в Facebook.



"У нас в Кабмине произошло неслыханное - мы закрыли парикмахерскую. Я когда ее обнаружил, сначала подумал, что это какой-то розыгрыш. Оказалось, не розыгрыш, настоящая парикмахерская. Стрижка волос модельная - 95 грн. Модельная стрижка челки - 35 грн. Даже можно зафиксировать волосы лаком (15 грн - если волосы до 20 см, и 25 грн для волос дольше 40 см)", - написал министр.



Он отметил, что в освобождаемом помещении будет обустроено 12 рабочих мест для сотрудников UkraineInvest - те самые инвестиционные няни.



В связи с этим Дубилет отметил, что на данный момент проводится "большой анализ" того, насколько государственные органы эффективно используют площадь.



"У государства есть очень много недвижимости. Я хочу вместе с ФГИ сначала проанализировать министерства, а затем - другие государственные органы", - написал министр.



По его словам, ту площадь, которая освободится в результате проверки, надо передать на приватизацию или в аренду через Prozorro.Продажи.

