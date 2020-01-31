Джонсон: Brexit для Великобритании не конец, а начало

Глава британского правительства Борис Джонсон в речи, с которой он выступит позже в пятницу, сделает упор на новых возможностях страны после Brexit, сообщила британская телерадиокорпорация Би-би-си.



"Самое главное, что следует сказать сегодня: это не конец, а начало. Это момент, когда начнется рассвет, когда поднимется занавес, и начнется новое действие, это момент истинного национального обновления и изменения", - приводит Би-би-си выдержки из речи Джонсона, записанной на Даунинг-стрит.



Великобритания перестанет быть членом ЕС сразу после 23:00 31 января по лондонскому времени.

