Британия не планирует вводить для украинцев безвиз

Великобритания не планирует отменять визовый режим для граждан Украины, после выхода из ЕС. Об этом в пятницу, 31 января, сообщила британский посол в Украине Мелинда Симмонс в эфире 1+1.



Она отметила, что вопрос безвиза – не политический вопрос, а вопрос безопасности границ.



"Безопасность границ – это причина, почему Великобритания не принимала участия в Шенгенском соглашении, и эта политика не изменилась. После того, как мы выйдем из ЕС, визовый режим для украинцев продолжится. То есть не будет изменений: если вы будете ехать в Великобританию из Украины, вам надо будет получать визу", - сказала Симмонс.



По ее словам, Британия пока не планирует открывать в Украине британский визовый центр. Решение о выдаче виз по-прежнему будет принимать региональный визовый центр, который находится в Варшаве.



"Когда я посмотрела на статистику, 98% виз были получены вовремя. Большинство заявок на визы проходят очень легко, без проблем, и мы будем говорить с визовым центром Великобритании, чтобы люди также получали визы вовремя", - добавила Симмонс.



Дипломат также прокомментировала подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским указ о безвизовом режиме для граждан Великобритании на период с 31 января 2020 года до 30 января 2021 года. Она пояснила необходимость продления на год безвиза для британцев тем, что в дальнейшем Украина и Великобритания будут вести переговоры о двустороннем соглашении.



"Когда мы подойдем к концу этого периода, мы тогда должны вести переговоры о двустороннем соглашении с Украиной, и будем решать эти вопросы. Поэтому это так будет оставаться на год – потому что мы будем потом проводить торговые и другие переговоры с украинским правительством. Но это будет позже", - подчеркнула посол.



Как сообщалось, выход Великобритании из состава ЕС состоится 31 января 2020 года. Членом ЕС Великобритания перестанет быть сразу после 23:00 31 января по лондонскому времени.

