Задержанным за взятку главе ФГИ объявили подозрения

Задержанным за взятку главе ФГИ объявили подозрения

Детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) объявили подозрения трем задержанным, которые предлагали крупную взятку главе Фонда госимущества Дмитрию Сенниченко. Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ.

Сообщается, что задержанным на передаче 50 тыс. долларов сообщили о подозрении в предложении крупной взятки должностному лицу, которое занимает особо ответственное положение. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

По данным следствия, подозреваемые предложили Сенниченко 5 млн долларов за назначение директора Одесского припортового завода. Предполагается, что новый директор должен был принимать участие в дальнейших коррупционных схемах.