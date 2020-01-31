Сингапур и Иран из-за коронавируса вводят ограничения на въезд из Китая

Сингапур перекроет границы для лиц, въезжающих с территории КНР, с целью сдержать распространение нового типа коронавируса, сообщили региональные СМИ в пятницу.



Въезд в страну будет закрыт, в том числе, для некитайских граждан, которые посещали КНР за последние две недели.



Кроме того, приостановлен процесс выдачи виз.



Ограничения в передвижении вступят в силу в субботу, 1 февраля, в 23:59 (18:59 мск пятницы).



Как отмечают СМИ, Сингапур является первой страной в регионе, которая ввела запрет на въезд туристов из Китая.



В то же время Иран ввел запрет на туристические поездки из Китая в Иран, сообщило агентство ИСНА, ссылаясь на замминистра здравоохранения Алирезу Раиси.



По словам Раиси, "запрещены туристические поездки из Китая в Иран, а также ограничены деловые поездки".



Раиси также заявил, что "70% которые находятся в городе Ухане в Китае, будут отправлены в Иран на следующей неделе".



За истекшие сутки в Китае зарегистрировано 1 тыс. 982 новых случаев заболевания пневмонией, вызываемой коронавирусом, скончались 43 человека.



Из новых смертельных случаев 42 приходятся на провинцию Хубэй - эпицентр распространения болезни, один - на граничащую с Россией провинцию Хэйлунцзян.



Всего по стране с декабря прошлого года, когда коронавирус начал распространяться из Уханя, зарегистрировано 9 тыс. 692 подтвержденных случая заболевания, летальный исход зафиксирован в 213 случаях. После успешного прохождения курса лечения из медучреждений выписан 171 человек.



Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного совещания в четверг объявила вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

