Зеленский призвал США отменить пошлины на импорт стали для Украины

Украина рассчитывает, что США отменит торговые ограничения, такие как защитные пошлины на импорт стали в размере 25%. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский после переговоров с госсекретарем США Майком Помпео во время встречи со СМИ, передает корреспондент УНН.



"Рассчитываем, что США смогут устранить торговые ограничения, такие как защитные пошлины на импорт стали в размере 25%. Это чувствительный вопрос для нашего металлургического экспорта. Также мы надеемся на отмену этой пошлины для Украины", - сказал Зеленский.



Он заявил также, что Украина приглашает крупный американский бизнес для развития инфраструктуры Украины и участия в проектах строительства мостов и дорог, разработок участков Черноморского шельфа и добычи нефти и газа.



Напомним, в октябре газета The Washington Post писала, что представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер в конце августа отозвал свою рекомендацию возобновить ряд торговых привилегий в отношении Украины. Однако уже в октябре администрация, как указано, планировала их все-таки предоставить.



Добавим, по данным Минэкономики, 23 марта 2018 года США ввели дополнительную пошлину в размере 25% на импорт определенных видов металлопродукции с целью защиты внутреннего рынка США. Документом также предусмотрена возможность исключения или пересмотра условий/ставок защитной пошлины для отдельных стран при условии, если эти страны имеют весомые связи с США в сфере безопасности.

