В Хмельницком школы закрылись на карантин

В Хмельницкой и Винницкой областях школы продолжают закрываться на карантин. Почти во всех школах Хмельницкого с понедельника, 3 февраля, вводят карантин, сообщает Укринформ.



Так, во всех государственных школах, за исключением интерната №2, с понедельника, 3 февраля, объявлен карантин для предотвращения распространения гриппа и острых респираторных вирусных инфекций.



Карантин также объявлен в школах Каменец-Подольского. Там школьники будут находиться дома до 7 февраля.



В Хмельницкой облгосадминистрации ранее сообщали, что количество больных гриппом в области стремительно растет. По информации главного врача Хмельницкой городской инфекционной больницы Оксаны Пиддубной, сейчас в учреждении находятся 188 больных. За прошлые сутки в больницы доставили 40 человек, у большинства из которых диагностированы ОРВИ и грипп. В больнице сейчас находятся 111 больных с клиническим диагнозом "грипп", 1 из них - в реанимации с тяжелым течением болезни. В целом, больше половины больных гриппом, утверждают врачи, имеют осложнения в виде пневмонии.



Тем временем в соседней Винницкой области по состоянию на пятницу из-за гриппа и ОРВИ приостановлен учебный процесс в 142 учебных заведениях. Дома остались почти 70 тысяч детей.



Карантин введен в учебных заведениях 18 районов и городов областного значения. Обучение приостановлено преимущественно до 7 февраля, в некоторых школах - до 10 февраля.

