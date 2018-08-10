Полтавский апелляционный суд направил дело Кернеса на новое рассмотрение

Полтавский апелляционный суд удовлетворил апелляционные жалобы на вынесенное в августе 2018 года решение суда первой инстанции по делу в отношении городского головы Харькова Геннадия Кернеса и его охранников Виталия Блинника и Евгения Смицкого и направил дело на новое рассмотрение.



"Апелляционные жалобы прокуроров отдела Генеральной прокуратуры Ганилова и Емца, потерпевшего Ряполова, адвоката Зелькиной... удовлетворить. Определение Киевского районного суда г.Полтавы от 10.08.2018... отменить и назначить новое судебное рассмотрение в суде первой инстанции", - говорится в резолютивной части решения, оглашенной в пятницу председательствующим коллегии Владимиром Костенко.



Решение суда вступает в силу с момента оглашения и не подлежит обжалованию в кассационном порядке



Как сообщалось, гособвинение, ссылаясь на существенные нарушения УПК, допущенные при рассмотрении дела в суде первой инстанции, требовало отменить решение Киевского райсуда Полтавы о закрытии уголовного производства в отношении Кернеса, Блинника и Смицкого и назначить новое рассмотрение дел. Аналогичные требования выдвигали потерпевший Сергей Ряполов и его представитель, адвокат Татьяна Зелькина.



Обвиняемые и их адвокаты выступали против удовлетворения апелляционных жалоб, считая их "необоснованными и незаконными".



25 января 2014 года неизвестные напали на участников шествия в поддержку Евромайдана в Харькове. В тот же день депутат Харьковского облсовета Иван Варченко (ВО "Батькивщина") заявил о похищении двух активистов Евромайдана - Александра Кутянина та Сергея Ряполова "после того, как они снимали номера автомобилей "друзей Кернеса" возле гостиницы "Националь". Позднее отдел по связям с общественностью ГУ МВД Украины в Харьковской области сообщил, что информация о похищении активистов Евромайдана не подтвердилась.



2 марта 2015 года Кернес был уведомлен о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч.2,3 ст.27, ч. 2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.ч.2,3 ст. 27 ч.2 ст.127 (истязание), ч.ч.2,3 ст.27 ч.1 ст.129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины и о завершении досудебного расследования. Его охранникам было предъявлено подозрение по ч.2 ст.146, ч.2 ст.127, ч.1 ст.129 Уголовного кодекса Украины.



26 марта 2015 года Генеральная прокуратура передала обвинительный акт в Дзержинский райсуд Харькова



2 апреля 2015 года Высший специализированный суд Украины (ВССУ) огласил резолютивную часть определения о переносе рассмотрения дела Кернеса в Киевский райсуд Полтавы.



10 августа 2018 года судья Киевского райсуда Полтавы Андрей Антонов вынес постановление, в котором расценил систематическую неявку прокуроров на дебаты по делу городского головы Харькова Кернеса и его охранников Блинника и Смицкого как отказ от обвинения и закрыл уголовное производство.



Это решение обжаловали прокуратура, а также потерпевший Сергей Ряполов и его представитель, адвокат Татьяна Зелькина.

