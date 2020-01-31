Украина передала Гааге списки чиновников РФ, причастных к выселению крымчан

Прокуратура Автономной республики Крым передала Международному уголовному суду список российских топ-чиновников, причастных к выселению крымчан с оккупированного полуострова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.



Сообщается, что в Офис прокурора МУС передали седьмое сообщение о нарушении норм международного гуманитарного права на оккупированном полуострове. В нем говорится о принудительном выселении жителей Крыма на материковую часть Украины.



Особый акцент в сообщении сделан на действиях представителей российской власти, направленных на преследование путем незаконного лишения свободы, многочисленных обысков и арестов.



"Они создают на полуострове атмосферу страха, растерянности и неопределенности, заставляют проукраински настроенное население и дальше покидать оккупированную территорию. Кроме того, особенностью этого сообщения является то, что в нем идет речь об ответственности отдельных лиц высшего руководства Российской Федерации", - говорится в сообщении.

