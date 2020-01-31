Жители Житомирщины сожгли платежки за доставку газа

Несколько десятков протестующих в Малине Житомирской области демонстративно сожгли платежки за доставку газа. Об этом сообщает ТСН.



Акцию устроили возле Управления газового хозяйства города. Люди отказываются оплачивать услуги за доставку газа и требуют у правительства отменить новацию.



Жители выразили свое возмущение тем, что с нового года украинцам нужно будет платить не только за использованное топливо, но и за его транспортировку.







"Люди не хотят платить, понимаете? Никто не понимает здравого смысла этих платежек", - заявил один из участников акции.



К людям никто из Управления газового хозяйства города не вышел.



Ранее сообщалось, что украинцы начали получать платежки с услугой по доставке газа. Платежку принесли сразу за два месяца: за текущий январь и еще не наступивший февраль 2020 года.

