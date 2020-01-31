В первый день февраля в Украине ожидается небольшой дождь

В ближайшие сутки, 1 февраял, с Западной Европы на территорию Украины переместится очередная порция влажного воздуха атлантического происхождения, температурный фон существенно не изменится. Как сообщает Укргидрометцентр, ожидается небольшой дождь, ночью с мокрым снегом. На севере Левобережья и в Карпатском регионе на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, в западных областях отдельные порывы 15-20 м/с.



Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, на западе страны 1-6° тепла; днем 2-7° тепла, на Прикарпатье и в южной части местами 8-11°.



В Киеве - небольшой дождь, ночью с мокрым снегом. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью около 0-2°, днем 3-5 ° тепла.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 1 февраля самая высокая температура днем была 8,4° в 2002 году, самая низкая ночью -28,8° в 1956 году.



В воскресенье, 2 февраля, в Украине временами будут осадки, преимущественно в виде дождя.



Ветер западный и юго-западный, 7-12 м/с, в западных, южных и восточных областях местами порывы 15-20 м/с.



Температура воздуха ночью 1-6° тепла; днём 5-10°, в южной части до 15°.



В Карпатах - умеренные, местами значительные осадки в виде мокрого снега и дождя; температура ночью и днём около 0°.



В Киеве - временами осадки, преимущественно в виде дождя. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 6-8°.

