Офис президента засекретил имена посетителей, - "Схемы"

30 января вышел выпуск "Схем", где журналисты рассказали, как им отказали в ознакомлении с журналом посетителей в Офисе президента, заявив, что такая информация является засекреченной



Материалы расследования журналистов проекта "Схемы: коррупция в деталях" опубликовало "Радио Свобода".



"Ведение рабочих журналов (журналов посетителей)... является вспомогательным документом для удобства работы сотрудников Службы охраны при допуске посетителей", - говорится в ответе за подписью в.и.о. руководителя департамента доступа к публичной информации Офиса президента Украины Тамары Козицкой.







На Банковой отметили, что "информация о посетителях является конфиденциальной", и также отказались предоставить по запросу инструкцию, которая определяет порядок допуска в Офис президента, отметив, что такой документ "содержит информацию с ограниченным доступом".



Журналисты "схем" опубликовали документ - официальный ответ из Офиса президента:

